Damian Lillard da infortunato ha vinto il suo terzo Three-point Contest

La sua presenza tra i partecipanti al Three-point Contest di quest’anno era già qualcosa di straordinario, visto l’infortunio al tendine d’Achille da cui sta recuperando in questi mesi, e invece Damian Lillard non solo ha partecipato ma ha anche vinto la gara del tiro da tre punti. La point guard dei Portland Trail Blazers, con i quali non ha ancora mai giocato in questa stagione, ha battuto in finale Kon Knueppel e Devin Booker con il punteggio di 30, precedendo la star dei Phoenix Suns ferma a 27 per qualche errore di troppo nell’ultimo carrello, quelle delle money ball: un canestro in più gli avrebbe permesso di pareggiare.

Nel primo round, il livello è stato altissimo: Booker ha chiuso con 30 punti, Lillard e Knueppel con 27 a testa. Poi la finale: Dame 30, Booker 27 e il rookie staccato a soli 17 punti. Per Lillard è il terzo successo in carriera nel Three-point Contest dopo quelli del 2023 e del 2024 (solo il terzo della storia a riuscirci dopo Larry Bird e Craig Hodges): questo ha sicuramente un sapore diverso, visto l’infortunio. Ma è anche un segnale per il futuro: nonostante tutto, nonostante anche i 35 anni, Lillard resta uno dei tiratori migliori in circolazione.