Damian Lillard descrive nel dettaglio cosa ha provato segnando il buzzer beater contro i Bulls

Damian Lillard ha commentato il buzzer beater che ha segnato la scorsa notte contro i Chicago Bulls, regalando la sua vittoria ai suoi Portland Trail Blazers.

Quando Gary Trent stava facendo la contesa, ho pensato: “Ecco, sta per succedere, la palla mi farà tra le mani e avrò pochissimo tempo”. Questo è uno di quei momenti che tutti sognano ma che per molti non si realizzano mai, stavolta però ci sono riuscito e penso che resterà un attimo indimenticabile.