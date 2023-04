Damian Lillard difende Draymond Green: “Ha solo perso l’equilibrio”

È incredibile quanto l’intensità dell’NBA aumenti nei playoff. Dopotutto, le squadre devono vincere altre 16 partite per vincere un ambito campionato, quindi è inutile lasciare qualcosa sul tavolo. Pertanto, non è una sorpresa vedere quanta fisicità ci sia stata durante l’entusiasmante incontro del primo turno dei Golden State Warriors nei playoff NBA 2023 contro i Sacramento Kings, in particolare tra Draymond Green e Domantas Sabonis, e Damian Lillard ha detto la sua.

A sette minuti dalla fine del quarto quarto della vittoria per 114 a 106 in gara 2 dei Kings, Green, dopo che Sabonis gli aveva afferrato una gamba, ha calpestato il petto del centro dei Kings. Sabonis poi si è contorto per il dolore a terra, soprattutto dopo aver sopportato il peso non proprio leggiadro di Green sul suo telaio. Gli arbitri hanno quindi proceduto all’espulsione di Green per un atto ostile.

Mentre Draymond Green non ha la reputazione più pulita quando si tratta di stupidi falli post-stagionali, Damian Lillard crede che non ci fosse nulla di intenzionalmente sporco in ciò che ha fatto l’ala degli Warriors.

“Fallo per trattenuta di Sabonis… non credo che Dray abbia provato a calpestarlo… ha semplicemente perso l’equilibrio 🤷🏽‍♂️…”,ha scritto Lillard sul suo account Twitter ufficiale.

Take foul on Sabonis … I didn’t think Dray tried to step down … that’s just how his balance ended up 🤷🏽‍♂️… — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 18, 2023

Mentre la lettura della situazione da parte di Damian Lillard potrebbe essere molto vera, è chiaro che lo storico del giocatore degli Warriors non ha aiutato affatto le cose quando si è trattato di quella giocata.

Leggi anche: VIDEO: Draymond Green espulso per aver calpestato Domantas Sabonis