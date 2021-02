Damian Lillard ha commentato la sua esclusione dai titolari dell’All Star Game per fare spazio a Doncic

Damian Lillard per molti potrebbe essere l’MVP di questa stagione regolare. Quel che è certo è che, almeno nell’ultimo mese, è tra i principali candidati al premio individuale più ambito: arriva da una partita da 43 punti e 16 assist, sta mantenendo medie di 29.8 punti e 7.7 assist, oltre al fatto che i suoi Portland Trail Blazers, nonostante gli infortuni di McCollum, Nurkic e Jones Jr, stanno andando benissimo, quarti a Ovest con un record di 18-10.

Lillard è però stato escluso dai quintetti per l’All Star Game 2021, annunciati ieri. La stella dei Blazers in passato era stata molto polemica quando non era stata chiamata alla partita delle stelle, stavolta questo rischio probabilmente non c’è ma il fatto che Luka Doncic gli sia stato preferito nonostante la stagione non brillante dei Mavericks poteva generare qualche malumore. Invece Lillard ha commentato la propria esclusione dai quintetti con filosofia:

Damian Lillard on not being named an All-Star starter: "When I was younger I cared a lot more. It's obviously an accomplishment and something I haven't done so I would have liked to. But I honestly wasn't surprised. I wasn't upset about it."

— Sean Highkin (@highkin) February 19, 2021