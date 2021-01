Damian Lillard ha superato il leggendario Kobe Bryant in una speciale classifica All-Time

Damian Lillard ha scritto un pezzo della sua storia in NBA questa notte, nonostante la sconfitta dei Portland Trail Blazers contro i San Antonio Spurs. La point guard ha superato il leggendario Kobe Bryant nella lista delle triple messe a segno da tutti i giocatori della Lega. Adesso è anche a un passo da Chauncey Billups.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving up to 17th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/LUjCiysJlp