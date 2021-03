Damian Lillard non indossa le sue signature shoes

Tutti i giocatori NBA più importanti hanno una linea di scarpe a loro dedicata. Fra questi c’è anche Damian Lillard ma nella gara di domenica contro i Dallas Mavericks il giocatore dei Portland Trail Blazers non ha indossato le “sue” scarpette.

Lillard, infatti, è sceso in campo con un paio di James Harden Volume 5, comunque prodotte da Adidas, sponsor tecnico di entrambi. Dame ha così violato la regola non scritta che vieta di utilizzare scarpe dedicate ad altri colleghi. Su Twitter poi gli è stato chiesto conto di questa scelta e la stella del Blazers si è limitato a rispondere: “Io penso solo a competere sul parquet”.

I only compete on the court . https://t.co/b3EYjz45Tp

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) March 22, 2021