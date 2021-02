Damian Lillard parla delle possibilità di Portland di vincere il titolo

I Portland Trail Blazers sono reduci dalla sconfitta 134-106 contro i Milwaukee Bucks, incassando la terza sconfitta nelle ultime quattro gare e subendo per la terza volta in una settimana più di 120 punti.

In queste gare l’unica vittoria è stata quella contro i Chicago Bulls con la prodezza sulla sirena di Damian Lillard. Il leader della squadra ha detto chiaramente che al momento i Blazers non giocano abbastanza bene in difesa, cosa che preclude loro la possibilità di competere per il titolo.

Se continueremo ad essere questa squadra nella metà campo difensiva, non abbiamo nessuna chance di lottare per l’anello. Al momento non siamo una contender, non è possibile neanche pensarlo se sei una delle formazioni peggiori a livello difensivo. Sto solo descrivendo la realtà di cui sono consapevole.

