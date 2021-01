Damian Lillard sale al 16° posto nella lista dei marcatori da 3 punti di tutti i tempi

Damian Lillard, point guard dei Portland Trail Blazers, ha scalato la classifica dei marcatori di tutti i tempi, superando Chauncey Billups e raggiungendo il 16° posto.

Lillard ha realizzato l’impresa questa notte contro i New York Knicks. Il prossimo nella lista è JJ Redick dei New Orleans Pelicans, anche se Lillard potrebbe avere più difficoltà a superare l’ex Duke perché è ancora in attività.

Congrats to @Dame_Lillard of the @trailblazers for moving up to 16th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/GUyHmPWd3I

— NBA (@NBA) January 25, 2021