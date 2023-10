Damian Lillard si presenta a Milwaukee: “Sono l’opportunità che Giannis non ha mai avuto”

Damian Lillard ha iniziato la sua avventura con i Milwaukee Bucks.

Già dalle prime parole, rilasciate nel corso del media day, si capisce la “mission” di Dame: vincere il titolo NBA di fianco a Giannis Antetokounmpo.

La mia voglia di vincere è nota a tutti, è il motivo per cui si è arrivati alla situazione che conoscete. Milwaukee vuole vincere quanto me, non potrei essere più felice e grato per questa opportunità, sarà molto divertente giocare di fianco al miglior giocatore del mondo. Antetokounmpo è una giocatore che costringe le difese ad avere attenzioni particolari, mi renderà tutto più facile. Allo stesso tempo penso che anche lui, potendo giocare con un compagno come me, avrà un’opportunità che non aveva mai avuto prima. So come far sentire la mia presenze e l’impatto che posso avere, a prescindere dal ruolo che mi verrò chiesto di ricoprire.