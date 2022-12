Damian Lillard: “Sono il secondo miglior tiratore di tutti i tempi”

I discorsi sui migliori giocatori di ogni epoca appassionano molto la fan base. Fra i dibattiti più accesi c’è quello sul miglior tiratore di sempre.

Il titolo ormai sembra saldamente nelle mani di Stephen Curry ma alle sue spalle è bagarre per il secondo gradino del podio. Damian Lillard riconosce la leadership indiscussa del fenomeno di Golden State ma pensa di dover essere posizionato subito dietro di lui in questa ideale classifica.

Sui social si parla sempre dei migliori tiratori di sempre e quando si fa il mio nome c’è chi pensa che sia una follia. Anche io credo che Curry sia il più grandi di ogni epoca ma non vedo perché non possa essere inserito nella discussione alle sue spalle. Considerando quante triple ho segnato, la continuità con cui l’ho fatto, il tasso di difficoltà dei tiri che mi prendo e quanti li faccio sembrare facili… Non vedo l’ora di arrivare al secondo al terzo posto per triple segnate per vedere cosa dirà la gente.