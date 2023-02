Damian Lillard, test anti doping dopo la prova clamorosa con Houston: la reazione è tutta da ridere

Damian Lillard ha fatto registrare l’ennesima prestazione da record della sua carriera, mettendo a segno 71 punti contro gli Houston Rockets.

Dopo la vittoria 131-114 dei suoi Portland Trail Blazers, la NBA ha deciso di sottoporre Lillard a un test antidoping e antidroga tramite prelievo del sangue. Non c’è nessuna relazione provata fra la prova in campo e il test ma curiosamente era successo anche a Donovan Mitchell dopo i 71 punti segnati a inizio anno.

La cosa più curiosa è che solamente il giorno prima Damian Lillard si era dovuto sottoporre a un altro test, stavolta tramite esame delle urine. Controlli che non sono piaciuti molto al diretto interessato.

Lo dico sinceramente, ho pensato: “Ma siete seri?”. Ieri ho fatto il test delle urine e oggi quello del sangue? Tra l’altro non me lo avevano mai fatto in carriera, ero incredulo. Poi sanno tutti che ho paura degli aghi, è vero che ho tanti tatuaggi ma non è proprio la stessa cosa.