Damian Lillard torna a casa: accordo con i Portland Trail Blazers

Damian Lillard tornerà a indossare la maglia dei Portland Trail Blazers, dopo due stagioni ai Milwaukee Bucks. Il giocatore, ai box per via dell’infortunio al tendine d’Achille e tagliato dai Bucks nonostante ancora due anni di contratto, firmerà un triennale da 42 milioni di dollari complessivi, come riportato da Shams Charania. Lillard, 35 anni, ha una Player Option sull’ultima stagione, la 2027-28.

Sebbene lo stipendio che riceverà dai Blazers sia basso, alla fine Lillard percepirà circa 70 milioni di dollari se si somma anche quello che gli daranno i Bucks. In più quella della point guard è una scelta di vita: a Portland, dove ha giocato dal 2012 al 2023 diventando un simbolo dei Blazers, vive la sua famiglia, che non ha mai lasciato l’Oregon.

Nella scorsa stagione a Milwaukee, Damian Lillard ha segnato 24.9 punti di media con 4.7 assist. Secondo Charania, nelle scorse settimane il giocatore avrebbe ricevuto offerte da verie contender (si era parlato ad esempio di Boston), ma alla fine ha deciso di tornare a “casa sua”, Portland.

Lillard now will have a 2025-26 set salary of $70M between his Portland and Milwaukee deals, and a salary of $141M over the next two years ahead of an opt-out in 2027. Blazers officials and Aaron Goodwin of Goodwin Sports Management are finalizing terms this week. https://t.co/m8JqsjzXVE

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2025