Damian Lillard vince lo Starry Three-Point Contest all’ultimo tiro

Dopo un deludente Skills Challenge, nell’All Star Saturday di Salt Lake City è andato in scena lo Starry Three-Point Contest. A vincere è stato, per la prima volta in carriera, Damian Lillard, che per l’occasione ha deciso di indossare la sua maglia del college, quella di Weber State, con il nome d’arte D.O.L.L.A..

Tyrese Haliburton è stato il vero protagonista del primo round, dal quale lui, il compagno Buddy Hield e lo stesso Lillard si sono qualificati per la finale. Nel secondo e ultimo round Hield ha aperto con 25, seguito da Dame Lillard con 26, compresa la decisiva money ball segnata all’ultimo tentativo per il sorpasso. Infine Haliburton non ha replicato lo score del primo round, sbagliando tanti tiri nella prima metà del circuito e finendo terzo.