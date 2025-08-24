damion lee

Damion Lee, cognato di Steph Curry, firma in Israele

Estero Home
Francesco ManziLascia un Commento su Damion Lee, cognato di Steph Curry, firma in Israele

Damion Lee è stato per qualche anno un giocatore di rotazione importante in NBA, in particolar modo per i Golden State Warriors con i quali ha vinto il titolo nel 2022. Il giocatore, che è anche il cognato di Steph Curry avendo sposato sua sorella Sydel, ha ora scelto di proseguire la sua carriera oltreoceano dopo una stagione da 3.3 punti di media con i Phoenix Suns. È infatti ufficiale la sua firma nel campionato israeliano con l’Ironi Ness Ziona, club che ha chiuso al 7° la stagione regolare nella passata stagione.

Lee, 32 anni, ha segnato 7.8 punti di media lungo la sua carriera NBA con Atlanta Hawks, Golden State Warriors e Phoenix Suns, con un massimo di 12.7 punti a partita nella stagione 2019-20.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

damion lee

Damian Lee batte Dallas: impazzisce Steph Curry, Paul George sostiene fosse passi

Francesco Manzi
damion lee

NBA – Damion Lee: “Io positivo al Covid nonostante il vaccino fatto”

Francesco Manzi

Prima vittoria per gli Warriors! La decide quasi sulla sirena Damion Lee contro Chicago

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.