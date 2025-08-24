Damion Lee, cognato di Steph Curry, firma in Israele

Damion Lee è stato per qualche anno un giocatore di rotazione importante in NBA, in particolar modo per i Golden State Warriors con i quali ha vinto il titolo nel 2022. Il giocatore, che è anche il cognato di Steph Curry avendo sposato sua sorella Sydel, ha ora scelto di proseguire la sua carriera oltreoceano dopo una stagione da 3.3 punti di media con i Phoenix Suns. È infatti ufficiale la sua firma nel campionato israeliano con l’Ironi Ness Ziona, club che ha chiuso al 7° la stagione regolare nella passata stagione.

Lee, 32 anni, ha segnato 7.8 punti di media lungo la sua carriera NBA con Atlanta Hawks, Golden State Warriors e Phoenix Suns, con un massimo di 12.7 punti a partita nella stagione 2019-20.