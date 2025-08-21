Dan Peterson celebra l’Italbasket: “Pozzecco ha creato una macchina da guerra e non dite che non è un allenatore ‘vero’…”

L’Italbasket continua a sorprendere e ad emozionare, e a sottolinearlo è una voce che rappresenta la storia di questo sport nel nostro Paese: Dan Peterson. In un lungo editoriale pubblicato su La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore ed icona della pallacanestro italiana ha analizzato il lavoro svolto da Gianmarco Pozzecco e le potenzialità di questa Italbasket che sogna in grande.

Pozzecco, da “non allenatore” a leader totale

Dan Peterson sgombra subito il campo dai dubbi:

“Pozzecco? Magari qualcuno dice che non è un allenatore ‘vero’. Invece no: lui è un autentico coach, leader del suo staff tecnico. Ha fatto del gruppo una macchina da guerra. I giocatori sputano sangue per lui. Fondamentale”.

Secondo Peterson, la forza di questa Nazionale non sta nei singoli ma nell’unità creata dal CT. Una squadra in cui ognuno combatte per l’altro e in cui la maglia azzurra viene vissuta con orgoglio e sacrificio.

Fontecchio e Gallinari, stelle con umiltà

L’attenzione di Peterson si sposta poi sui veterani più rappresentativi, a partire da Simone Fontecchio, l’unico italiano in NBA:

“Guarda Fontecchio, unico NBA della squadra. Poteva arrivare con aria da star, invece è entrato con umiltà, ha abbracciato i compagni, si è inserito alla perfezione”.

Parole simili per Danilo Gallinari, che ha scelto di mettere esperienza e leadership al servizio del gruppo, senza pretese da superstar. Un atteggiamento che, secondo Peterson, rappresenta il modo giusto di essere squadra.

Spagnolo e Pajola: il futuro e l’anima

Nel suo editoriale, Dan Peterson non ha mancato di elogiare anche i più giovani:

“A me piace molto Spagnolo: ha una visione di gioco eccellente, è maturato tantissimo. È uno che può fare canestro, ma soprattutto che gioca per la squadra. E questo lo rende prezioso”.

Accanto a lui, il “giocatore-anima” Alessandro Pajola, simbolo di dedizione e sacrificio:

“Guidare uno così è una gioia: dopo ogni allenamento, ogni partita, ti senti soddisfatto. Perché ha dato tutto, per sé e per i compagni. Ti riempie di orgoglio, ti vengono le lacrime. E la squadra, vedendolo combattere, si compatta. È perfetto per la difesa di Pozzecco”.

Le ambizioni dell’Italia: talento, coraggio e fortuna

Ma fino a dove può spingersi questa Italbasket? Peterson non si nasconde:

“Ci vuole anche buona sorte. Io in quel ’73 col Cile ho perso un paio di partite per sfortuna e sono arrivato quarto, potevo essere terzo. Ma serve anche l’audacia. E l’Italia ce l’ha: osare, tentare, non avere paura. Non importa se gli altri hanno più giocatori NBA: si gioca sempre 5 contro 5”.

Il messaggio è chiaro: l’Italia, guidata dalla mentalità di Pozzecco e dall’attaccamento dei suoi giocatori, può ambire a traguardi importanti. Non serve contare solo sul talento individuale, ma su un’identità di squadra capace di mettere in difficoltà chiunque.

Italbasket e il sogno azzurro

Le parole di Dan Peterson arrivano come un incoraggiamento non solo al gruppo di Pozzecco, ma a tutto il movimento cestistico italiano. L’Italia ha ritrovato compattezza, orgoglio e voglia di lottare: qualità che possono trasformare ogni partita in un’occasione per scrivere la storia. In fondo, come ricorda lo stesso Peterson, il basket resta sempre lo stesso: cinque contro cinque, cuore contro cuore.