D’Angelo Harrison giocherà in Ucraina nella prossima stagione

Nei giorni scorsi si era parlato di un invito ad un mini-camp dei Philadelphia 76ers, ma alla fine nel futuro di D’Angelo Harrison ci sarà l’Ucraina. L’americano, dominatore del campionato italiano nell’ultima stagione con la Happy Casa Brindisi, avrebbe trovato un accordo economicamente importante con il BC Prometey, secondo Emiliano Carchia di Sportando.

D’Angelo Harrison has accepted a lucrative two-year contract in Ukraine with BC Prometey, sources tell @Sportando.

Harrison spent the season with Brindisi averaging 16.8ppg in Serie A and 19.3ppg in BCL

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 17, 2021