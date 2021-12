D’Angelo Russell vuole che Adam Silver modifichi i protocolli anti-COVID

L’NBA continua ad essere nel caos più assoluto a causa del COVID-19. Per questo motivo, numerose superstar non saranno in grado di scendere in campo il giorno di Natale, tra cui Kevin Durant, Luka Doncic, Trae Young e forse anche Giannis Antetokounmpo. Detto questo, la point guard dei Minnesota Timberwolves, D’Angelo Russell, ha offerto un consiglio ad Adam Silver e alla lega in merito alle loro regole e ai loro regolamenti sul COVID:

“Ehi @NBA dovremmo guardare come si comporta l’@NFL e avere meno panico”.

Hey @NBA we should look into the @NFL policy and panic less. — D'Angelo Russell (@Dloading) December 24, 2021

L’NFL ha recentemente cambiato le linee guida per i test, il che significa che ora i giocatori vaccinati che non mostrano alcun sintomo non dovranno sottoporsi ad alcun test contro il COVID. Tuttavia c’è sicuramente qualcosa che non funziona perché, come sappiamo, puoi ancora portare il virus senza sintomi. D’Angelo Russell vuole vedere l’NBA seguire un percorso simile.

Probabilmente D’Angelo Russell è d’accordo con LeBron James, visto il meme pubblicato dal fenomeno dei Los Angeles Lakers su Instagram. Vediamo se le cose cambieranno nei prossimi giorni, anche se c’è da dire che l’NBA è sempre stata molto ferrea da questo punto di vista e difficilmente abbasserà i controlli. Vaccinati o non vaccinati.

Solo il tempo ci dirà se queste misure restrittive sono eccessive o sensate. La speranza di tutti è comunque uscire il più in fretta possibile da questa crisi pandemica. Le persone sono stanche di questa situazione, giocatori NBA compresi.

