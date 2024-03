Daniel Gafford è andato vicinissimo a entrare nella storia della NBA e del basket mondiale.

Il centro dei Dallas Mavericks ha segnato 33 tiri dal campo consecutivi nell’arco di diverse gare, sbagliando però al 34° tentativo. Si è fermato a un passo dal record di Wilt Chamberlain che invece ha toccato quota 35.

Gafford ha sbagliato nel primo quarto della sfida con gli Oklahoma City Thunder, fallendo un tiro da sotto (contestato) dopo aver catturato un rimbalzo offensivo. Il big man ha pagato, probabilmente, l’assenza di un uomo assist come Luka Doncic. OKC ha vinto 119-126 nonostante Gafford abbia chiuso con un’altra ottima prestazione da 19 punti e 15 rimbalzi con un comunque eccellente 8/11 al tiro.

Nel post partita il giocatore ha rivelato di aver subito la pressione dell’avvicinarsi al record.

Nelle ultime due partite ero sempre più nervoso man mano che mi avvicinavo a questo traguardo. Non riuscivo a non pensarci, anche quando andavo a dormire ero costretto a sforzarmi per distogliere il pensiero.