Daniel Hackett apre ancora al suo ritorno in Nazionale

Daniel Hackett potrebbe tornare a giocare con la Nazionale.

Una nuova avventura con l’Italbasket è possibile per il playmaker della Virtus Bologna. Esperienza, grandi doti difensive e di playmaking al servizio della squadra di Pozzecco ai Mondiali di fine estate e, perché no, alle Olimpiadi 2024. Lo ha ammesso Hackett stesso in un’intervista al Corriere dello Sport: “Siamo in contatto ma mi hanno chiesto di aspettare il momento giusto per parlarne e rispetto questa richiesta, per ora non aggiungo altro”.

Hackett poi ha parlato del futuro della Virtus in EuroLega: “Questo club ha fatto uun lavoro di altissima qualità, i giocatori sono messi in condizioni ottimali e il prodotto creato è molto appetibile, la squadra finora ha dato filo da torcere a tutti. Ci meriteremmo una wild card, no entro nelle questioni politiche ma non vedo perché interrompere questo percorso di crescita”.