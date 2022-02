Daniel Hackett ha pubblicato delle storie criptiche sul CSKA e la guerra

Il CSKA Mosca non sarà il benvenuto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, almeno questo è ciò che il sindaco della città, Matteo Ricci, ha risposto alla domanda del Resto del Carlino sulla questione. “Siamo in una fase di sanzioni e di contrasto, è il momento meno opportuno per concedere il palazzetto di Pesaro a una formazione russa. Quindi assolutamente no” le parole di Ricci, riportate da Sportando. Dichiarazioni che hanno fatto andare su tutte le furie Daniel Hackett, pesarese e giocatore di spicco del CSKA.

L’azzurro è intervenuto su Instagram pubblicando prima lo screen delle parole del sindaco della sua città e poi un paio di storie scritte di suo pugno. “La verità nessuno ce l’ha detta mai” ha scritto Hackett nella prima storia, seguita poi da: “La verità? Risiede dentro… È rischioso scavare, non sempre è utile”. A queste due storie, poi cancellate, è seguito un post pubblicato sempre dall’ex Siena e Milano in cui sono riportate vecchie dichiarazioni dell’attore Denzel Washington contro i media e la generazione di fake news.

I più maliziosi potrebbero leggerci una critica ai giornalisti italiani e alla loro narrativa della guerra, come addirittura una sorta di giustificazione alle azioni della Russia. Si tratta solo di una possibile interpretazione, perché Hackett potrebbe invece anche riferirsi a vicende personali e al suo rapporto col sindaco di Pesaro, di cui non è possibile sapere. Qualsiasi sia la ragione che ha portato il giocatore a postare quei messaggi, quel che è certo è che in queste ore stiano facendo molto discutere e che lui stesso se ne sia alla fine pentito, vista la cancellazione.

Nelle scorse ore un compagno di Hackett, Toko Shengelia, aveva lasciato il CSKA motivando la scelta proprio con la sua disapprovazione verso la guerra in Ucraina. Le parole del lungo georgiano dopo qualche ora erano state bollate come fake news dall’agenzia del giocatore, che ha voluto precisare come Shengelia abbia lasciato il club solo momentaneamente e per via di una “emergenza familiare”. Nel frattempo il presidente del CSKA, Andrey Vatutin, ha sminuito il conflitto, paragonandolo ai disordini del 2017 in Catalogna per l’indipendenza dello Stato spagnolo.