Daniel Theis e quella IG story CRIPTICA che fa preoccupare il Monaco

Dopo le dichiarazioni del General Manager dell’AS Monaco, Oleksiy Yefimov, sul suo futuro, Daniel Theis ha acceso i riflettori con un messaggio enigmatico sui social.

Il centro tedesco, ex Houston Rockets e Boston Celtics, ha condiviso una storia su Instagram citando le parole di Yefimov — “Daniel si trova benissimo a Monaco” — aggiungendo però un sibillino: “The truth will be told” (“La verità verrà detta”).

Le dichiarazioni del GM Yefimov

In un’intervista a Nice Matin, Yefimov aveva chiarito lo stato contrattuale di Theis:

“Daniel era sotto contratto con noi per la prossima stagione. Aveva una clausola NBA, ma ora è scaduta, quindi il suo accordo è garantito con la Roca Team. Contiamo molto su di lui: è uno dei nostri migliori giocatori e si adatta perfettamente allo stile di gioco di coach Spanoulis”.

Nonostante queste parole, il post di Theis ha creato curiosità e speculazioni sul suo reale rapporto con il club del Principato.

La stagione di Daniel Theis in EuroLeague

Theis, 32 anni, è stato uno dei protagonisti della passata stagione in EuroLeague con Monaco. Le sue cifre parlano chiaro: 13.8 punti a partita, 6.1 rimbalzi e 1.1 stoppate. Numeri che lo rendono una pedina fondamentale nel roster monegasco, soprattutto in ottica Final Four.

Il messaggio di Theis potrebbe essere una semplice risposta alle voci di mercato, o lasciare intendere che la sua permanenza non sia così scontata. Alcune fonti di mercato parlano di possibili interessamenti NBA, ma senza una clausola d’uscita resta difficile ipotizzare un ritorno immediato oltreoceano.

