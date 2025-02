Daniel Theis vicino al ritorno in EuroLega: ecco le possibili opzioni

L’AS Monaco è molto vicino a ingaggiare Daniel Theis, secondo quanto riportato da SDNA. Il centro tedesco, recentemente rilasciato dagli Oklahoma City Thunder, è ora free agent e libero di firmare con qualsiasi squadra dopo aver superato la fase di waivers.

Concorrenza dal Panathinaikos

Oltre all’offerta di Monaco, Theis ha ricevuto una proposta importante dal Panathinaikos Atene, che sta cercando di rinforzare il proprio reparto lunghi. Tuttavia, il giocatore sembra orientato a scegliere il club del Principato per una ragione ben precisa.

Il legame con Ilias Kantzouris

Un fattore chiave nella decisione di Theis potrebbe essere la presenza nel team di Ilias Kantzouris, attuale assistant coach del Monaco. Kantzouris ha già lavorato con il tedesco ai tempi del Brose Bamberg, dove è stato assistente dal 2014 al 2018, periodo in cui Theis si è affermato prima di passare in NBA con i Boston Celtics nel 2017.

Ritorno in Europa dopo 452 partite NBA

Se il trasferimento si concretizzasse, Daniel Theis farebbe il suo ritorno in EuroLega dopo un’esperienza di sette stagioni in NBA. Dal 2017 fino a gennaio 2025, il lungo ha collezionato 452 presenze tra Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers e New Orleans Pelicans, mantenendo una media di 7.1 punti e 4.7 rimbalzi in 18.8 minuti di gioco.

