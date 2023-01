Daniele Baiesi: “In futuro i grandi club faranno solo i Playoff nei campionati nazionali”

Daniele Baiesi è una delle eccellenze del nostro basket emigrate all’estero: è assistente da anni di coach Andrea Trinchieri e quindi, al momento, siede sulla panchina del Bayern Monaco che questa sera affronterà la Virtus Bologna in EuroLega. Per l’occasione, Baiesi ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bologna, in cui ha parlato di tanti temi e soprattutto dello status del basket italiano.

Le sue parole, raccolte da Sportando, sono destinate a far discutere. Secondo Baiesi infatti i top club europei, ovvero quelli che ad esempio partecipano all’EuroLega, dovrebbero disputare solo i Playoff nel proprio campionato nazionale, saltando la parte di RS. Il calendario troppo fitto, a cui vanno sommati gli impegni delle Nazionali, è un tema su cui si sta discutendo molto ultimamente. Milano e Bologna, per esempio, senza contare i Playoff di EuroLega ed LBA disputeranno un minimo di 66 partite stagionali. A queste vanno sommate le gare di Supercoppa (1 per Milano, 2 per la Virtus) e quelle delle Final Eight di Coppa Italia che si terranno a Torino tra un paio di settimane.

“Lo sostengo da quando facevo il giornalista, oltre 20 anni fa” – ha spiegato Daniele Baiesi. – “Arriverà il momento in cui le squadre di un certo livello si aggregheranno ai campionati nazionali dai Playoff in poi, come accade in Serbia. Capisco che alle piccole facciano comodo gli incassi delle partite contro le big, ma non si può fare oscurantismo. Abbiamo la testa al 2023 ma i piedi ancorati al 1980”.