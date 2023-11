Danilo Gallinari assicura: “Alle Olimpiadi voglio esserci”. E sull’ipotesi ritiro…

Nei giorni scorsi Danilo Gallinari aveva velatamente criticato lo staff della Federbasket. Il Gallo si era detto deluso dal fatto di non aver ricevuto telefonate da alcun componente dell’Italbasket dopo il grave infortunio dell’estate 2022.

Adesso però il giocatore di Washington ha dichiarato di voler giocare ancora per l’Italia, rassicurando i tifosi sulla sua presenza in nazionale la prossima estate.

Certo che voglio giocare le Olimpiadi, non ho mai detto di no alla maglia azzurra e mai lo farò. Sono sempre a disposizione per qualsiasi ruolo l’allenatore voglia farmi ricoprire. Abbiamo giocato un ottimo Mondiale, purtroppo ci è capitato Team USA ai quarti, per di più dopo la loro sconfitta con la Lituania, non era proprio la situazione ideale per affrontarli. Credo comunque che arrivare fra le prime otto al Mondo sia un grandissimo risultato, l’Italia è tornata sull’atlante del basket mondiale.