Danilo Gallinari cambia numero per omaggiare il padre

Danilo Gallinari è recentemente finito ai Detroit Pistons, in seguito a una trade che l’ha costretto a lasciare Washington.

A Motor City non è ancora sceso in campo ed è rimasto in panchina alla sua prima convocazione. Nelle prossime uscite però dovrebbe trovare un po’ di spazio e ha scelto di cambiare numero.

Gallinari è storicamente legato all’8, numero che compone per intero la sua data di nascita (8/8/88) che però in casa Wizards era occupato da Deni Avdija, cosa che ha portato il Gallo a scegliere l’88. A Detroit l’8 è sulle spalle di Jared Rhoden ma l’azzurro stavolta non ha optato per l’88. Indosserà il 12, un omaggio a papà Vittoria che con quel numero ha contribuito a scrivere la storia dell’Olimpia Milano.