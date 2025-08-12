Vaqueros de Bayamón Gallinari danilo

Danilo Gallinari CAMPIONE ed MVP delle Finals: 1° titolo in carriera con i Vaqueros de Bayamón

Estero Home
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Danilo Gallinari CAMPIONE ed MVP delle Finals: 1° titolo in carriera con i Vaqueros de Bayamón

Danilo Gallinari scrive una pagina indelebile della sua carriera: in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con un club, il Gallo ha conquistato il primo titolo da professionista, guidando i Vaqueros de Bayamón alla vittoria del campionato di Porto Rico.

La squadra portoricana ha trionfato nelle Finals del Baloncesto Superior Nacional (BSN) 2025, superando i Leones de Ponce per 4-1 nella serie. Il successo decisivo è arrivato in Gara 5 al Coliseo Rubén Rodríguez, con il punteggio di 82-69, regalando a Bayamón il 17° titolo nazionale della sua storia, il record assoluto del torneo.

Gallinari MVP delle Finals

Il campione italiano è stato eletto MVP delle Finals BSN 2025, con numeri da fuoriclasse:

  • 26,3 punti di media
  • 6,5 rimbalzi
  • 4 assist

Prestazioni decisive che hanno spinto i Vaqueros a dominare la post-season, eliminando nell’ordine Gigantes, Cangrejeros e Leones.

Una stagione storica per Bayamón

Con questo trionfo, Bayamón consolida il proprio status di squadra più vincente nella storia del basket portoricano. Per Danilo Gallinari, questo titolo con i Vaqueros de Bayamón arriva dopo una lunga carriera in NBA e in Europa, e potrebbe rappresentare il coronamento perfetto di un percorso cestistico vissuto sempre ad altissimi livelli.

Leggi anche: Kai Jones, oltre ai rumors sulla Virtus spunta un workout con i Miami Heat

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

gallinari

I Vaqueros di Gallinari possono vincere il campionato a tavolino: la situazione

Francesco Manzi
pozzecco

Italbasket, Pozzecco: “DiVincenzo ha davvero un infortunio, ma vuole l’azzurro”

Francesco Manzi
Sochan Polonia

EuroBasket 2025: la Polonia perde Sochan per un infortunio al polpaccio

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.