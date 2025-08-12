Danilo Gallinari CAMPIONE ed MVP delle Finals: 1° titolo in carriera con i Vaqueros de Bayamón

Danilo Gallinari scrive una pagina indelebile della sua carriera: in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita con un club, il Gallo ha conquistato il primo titolo da professionista, guidando i Vaqueros de Bayamón alla vittoria del campionato di Porto Rico.
La squadra portoricana ha trionfato nelle Finals del Baloncesto Superior Nacional (BSN) 2025, superando i Leones de Ponce per 4-1 nella serie. Il successo decisivo è arrivato in Gara 5 al Coliseo Rubén Rodríguez, con il punteggio di 82-69, regalando a Bayamón il 17° titolo nazionale della sua storia, il record assoluto del torneo.
Gallinari MVP delle Finals
Il campione italiano è stato eletto MVP delle Finals BSN 2025, con numeri da fuoriclasse:
- 26,3 punti di media
- 6,5 rimbalzi
- 4 assist
Prestazioni decisive che hanno spinto i Vaqueros a dominare la post-season, eliminando nell’ordine Gigantes, Cangrejeros e Leones.
Una stagione storica per Bayamón
Con questo trionfo, Bayamón consolida il proprio status di squadra più vincente nella storia del basket portoricano. Per Danilo Gallinari, questo titolo con i Vaqueros de Bayamón arriva dopo una lunga carriera in NBA e in Europa, e potrebbe rappresentare il coronamento perfetto di un percorso cestistico vissuto sempre ad altissimi livelli.
