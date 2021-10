Danilo Gallinari designa i suoi successori italiani in NBA

Danilo Gallinari non ha ancora esordito in questa stagione NBA a causa di un problema alla spalla.

Nonostante ciò è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato molto di Italia, in ottica Nazionale e anche riguardo i nostri connazionali che potrebbero giocare presto in NBA.

Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia in NBA ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a tenere alta la bandiera perché non so ancora per quanti anni giocherò qui. Penso a Mannion e Pajola come miei successori. Per la Nazionale io ci sono sempre, voglio portare a casa qualche risultato, c’è ancora lavoro da fare nei prossimi anni per raggiungere gli obiettivi.