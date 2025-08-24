Danilo Gallinari duro su Milano: “Per tornare bisogna essere voluti, mai nessuna offerta dall’Olimpia”

Danilo Gallinari all’Olimpia Milano non s’ha da fare. Dopo le parole dei giorni scorsi che già sembravano escludere un possibile trasferimento anche in futuro, il Gallo è tornato sulla questione nel podcast A Cresta Alta, insieme al fratello Federico. Una volta per tutte, l’azzurro ha chiarito che sebbene tornare a Milano sia un suo “sogno”, non ha mai ricevuto alcuna offerta dal club biancorosso, a differenza di altre squadre italiane e di EuroLega che avrebbero avanzato delle proposte.

“Una volta per tutte chiariamo questa cosa. Innanzitutto per tornare a Milano bisogna essere voluti. È sempre stato un mio sogno, l’ho detto. Quando ero in NBA, anche negli ultimi anni, pensavo di tornare a Milano. Ma ripeto, per tornare bisogna essere voluti. Non è che mi alzo la mattina e dico: ‘Ehi ragazzi, mi volete?’. Negli ultimi 2-3 anni ho ricevuto varie telefonate, anche mio papà, l’agenzia, l’agente americano, con proposte da squadre italiane e di EuroLega. Ringrazio tutte queste squadre per l’interesse, o anche solo per essersi informate sui miei piani futuri. Da Milano invece non mi hanno mai chiamato, per tornare bisogna essere voluti. A 37 anni è molto difficile tornare in Europa, sia per motivi di basket che extra-campo” ha dichiarato Gallinari.

Per due volte il Gallo ha indossato la maglia dell’Olimpia Milano: dal 2006 al 2008, prima di andare in NBA, vincendo due volte il premio di Miglior U22 e l’MVP della Serie A nel 2008, e poi ancora durante il lockout del 2011. Evidentemente non ce ne sarà una terza.