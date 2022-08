Danilo Gallinari, ecco quanti mesi dovrà star fuori per infortunio

Danilo Gallinari, ala della Nazionale e dei Boston Celtics, si è infortunato nell’ultima partita di qualificazioni ai Mondiali del 2023 con la nostra Italia contro la Georgia. Fortunatamente per lui il crociato ha retto, non c’è stata la sua rottura, però ha subito una lesione meniscale senza interessamento legamentoso e questo lo costringerà a stare fuori a lungo.

Dopo i primi consulti alla clinica Columbus di Milano insieme al medica federale Raffaele Cortina, Gallinari pare che ne avrà per circa un paio di mesi, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Questo vuol dire che salterà tutto il training camp con i Boston Celtics e le prime gare di regular season, tornando in campo nella prima metà di novembre.

Tutto sommato, visto il movimento e il terrore iniziale, non si è fatto nulla di grave. Certo, non è mai bello infortunarsi ma fa parte del gioco ed è “normale” che ciò accada per sportivi che giocano più di 100 partite ogni anno. La speranza naturalmente è che possa tornare già nella seconda metà di ottobre ma non avrebbe senso affrettare i tempi per delle semplice gare di regular season NBA.

