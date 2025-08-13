Danilo Gallinari esulta: “Avrei voluto avere prima l’opportunità di vincere”

Danilo Gallinari festeggia la vittoria del campionato a Puerto Rico con i Vaqueros de Bayamon. Un successo che ha visto il Gallo diventare anche MVP delle Finals, conquistando la prima coppa della sua carriera.

È incredibile vincere un campionato. Avrei voluto avere prima nella mia carriera l’opportunità di giocare per un titolo, mi piace da impazzire. È una sensazione bellissima, soprattutto finire così, in casa. È un sogno che si avvera. Ho sognato questo momento, si è realizzato e sono felice. È stato un viaggio incredibile. Ricordo che sono arrivato qui il 25 febbraio con questo obiettivo in mente. Sono venuto, ho visto, ho conquistato. Scherzavo sempre con mia moglie dicendo che ci voleva uno squalo per vincere un campionato, ma alla fine ce l’ho fatta. L’ho vinto per lei, per la mia famiglia. Purtroppo non ha potuto essere presente per via della sua gamba, ma era qui con me, nel mio cuore. Sono sicuro che ha visto la partita in TV.