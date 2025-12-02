Al termine di una stagione che lo ha visto protagonista in Porto Rico, con la vittoria del campionato da MVP delle Finali, Danilo Gallinari ha deciso ufficialmente di ritirarsi. L’azzurro, 37 anni, uno dei migliori cestisti italiani di sempre, lascia il basket giocato dopo 20 stagioni passate per la maggior parte in NBA.

Autentico crack del basket italiano da giovanissimo, con la vittoria dell’MVP di Serie A nel 2008, ad appena 20 anni, il Gallo era stato poi scelto nello stesso anno come 6° chiamata assoluta al Draft dai New York Knicks. In NBA ha indossato le maglie di Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Boston Celtics (senza mai scendere in campo per infortunio), Washington Wizards, Detroit Pistons e Milwaukee Bucks. Nella sua carriera oltreoceano, Gallinari ha giocato 777 partite con 14.9 punti di media.

Memorabile la prestazione da 47 punti, suo career-high, contro Dallas nel 2015, così come il passaggio dietro la schiena in maglia Nuggets entrato nella lista dei più belli di sempre in NBA.

Solo pochi giorni fa Gallinari aveva rilasciato un’intervista negando di avere deciso di ritirarsi, ma di vedere difficile una sua nuova esperienza in NBA o anche in Europa, dove per anni è stato accostato ad un ritorno all’Olimpia Milano. Nell’ultimo periodo questa suggestione si era spenta lentamente, con il Gallo che aveva dichiarato di non aver mai ricevuto proteste dal club biancorosso.