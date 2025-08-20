gallinari

Danilo Gallinari ha parlato nuovamente della possibilità di tornare all’Olimpia Milano

Francesco Manzi

Danilo Gallinari ha parlato nuovamente della possibilità di tornare all'Olimpia Milano

Il possibile ritorno di Danilo Gallinari all’Olimpia Milano è una suggestione che dura ormai da anni, senza mai un contatto concreto. Da sempre la star azzurra definisce il ritorno all’EA7, squadra che lo lanciò da ragazzo e in cui era tornato per pochi mesi durante il lockout NBA, un sogno ma finora ha sempre guardato altrove. Nell’ultima stagione, per esempio, a Porto Rico. Le ragioni sono molteplici e la principale è il voler stare vicino alla famiglia, ormai di casa a Miami, negli Stati Uniti, dove il Gallo vive ormai dal lontano 2008.

Nelle scorse ore, in occasione di un’intervista apparsa sull’edizione odirna di Repubblica, Gallinari è stato di nuovo interrogato su un eventuale ritorno in Europa e a Milano, magari nella prossima stagione visto che attualmente il giocatore è ufficialmente free agent.

“Europa? Difficile, ormai la mia vita è dall’altra parte dell’Oceano. Milano? Un sogno da sempre, ma più passa il tempo e più diventa difficile” le parole di un Danilo Gallinari sicuramente meno possibilista. Probabilmente, nonostante gli ammiccamenti degli anni scorsi, rivederlo in biancorosso rimarrà un sogno dei tifosi dell’Olimpia.

