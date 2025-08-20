Danilo Gallinari ha parlato nuovamente della possibilità di tornare all’Olimpia Milano

Il possibile ritorno di Danilo Gallinari all’Olimpia Milano è una suggestione che dura ormai da anni, senza mai un contatto concreto. Da sempre la star azzurra definisce il ritorno all’EA7, squadra che lo lanciò da ragazzo e in cui era tornato per pochi mesi durante il lockout NBA, un sogno ma finora ha sempre guardato altrove. Nell’ultima stagione, per esempio, a Porto Rico. Le ragioni sono molteplici e la principale è il voler stare vicino alla famiglia, ormai di casa a Miami, negli Stati Uniti, dove il Gallo vive ormai dal lontano 2008.

Nelle scorse ore, in occasione di un’intervista apparsa sull’edizione odirna di Repubblica, Gallinari è stato di nuovo interrogato su un eventuale ritorno in Europa e a Milano, magari nella prossima stagione visto che attualmente il giocatore è ufficialmente free agent.

“Europa? Difficile, ormai la mia vita è dall’altra parte dell’Oceano. Milano? Un sogno da sempre, ma più passa il tempo e più diventa difficile” le parole di un Danilo Gallinari sicuramente meno possibilista. Probabilmente, nonostante gli ammiccamenti degli anni scorsi, rivederlo in biancorosso rimarrà un sogno dei tifosi dell’Olimpia.