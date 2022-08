Danilo Gallinari, i primi aggiornamenti sull’infortunio al ginocchio

Per Danilo Gallinari si è subito temuto per la rottura del legamento crociato, quando l’azzurro stasera è uscito nel quarto quarto tenuto a braccia dallo staff medico. La stella dell’Italbasket è stata sottoposta ad esami preliminari e per fortuna il crociato sinistro, operato anni fa, sembra aver retto. È una buona notizia, ma sicuramente potrebbe essere migliore. Gallinari resta comunque in fortissimo dubbio per la partecipazione ad Eurobasket 2022, domani si sottoporrà a risonanza magnetica per capire l’entità dell’infortunio.

Initial exams on Celtics forward Danilo Gallinari’s left knee show that the ACL is stable, full tests to come with an MRI on Sunday, sources tell @TheAthletic @Stadium. Good early news. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 27, 2022

La preoccupazione per Gallinari è soprattutto azzurra, Pozzecco in conferenza stampa era quasi in lacrime parlando dell’infortunio. La situazione è però seguita con estrema attenzione anche dagli States, dove il Gallo ha appena firmato un biennale con i Boston Celtics.