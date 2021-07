Danilo Gallinari: “In caso di Olimpiadi, sarei onorato di esserci”

Questa sera l’Italia si giocherà un posto alle Olimpiadi di Tokyo in finale contro la Serbia, a 5 anni dalla sconfitta che precluse agli Azzurri la partecipazione a Rio 2016, quella contro la Croazia al Preolimpico di Torino. La missione della squadra azzurra non sarà semplice: di fronte una delle Nazionali migliori del mondo, seppur con tante assenze. In più peseranno le assenze di alcuni dei migliori giocatori italiani, tra le quali quella di Danilo Gallinari.

Il Gallo ha concluso la propria stagione NBA solo ieri notte, perdendo Gara-6 delle Finali di Conference contro i Bucks. È stato il risultato di squadra più importante della sua carriera oltreoceano, prima di questa stagione non aveva mai superato il primo turno di Playoff. Se quindi Gallinari è “scusato” per la sua assenza, visto che non poteva lasciare gli Hawks durante i Playoff, in conferenza stampa la stella azzurra ha confessato che gli piacerebbe essere presente in caso di Olimpiadi.

Meo Sacchetti ha fatto delle scelte per questo Preolimpico, alcune obbligate per via delle assenze, ma i convocati per gli eventuali Giochi potranno essere differenti. “Credo ancora nelle Olimpiadi, se il coach e la Federazione mi daranno una possibilità, in caso di vittoria oggi contro la Serbia, sarei onorato di essere parte della squadra olimpica” ha dichiarato Gallinari.

Danilo Gallinari said if Italy qualifies for the Olympics, he’d like to play for the national team. “I still believe in the Olympics, and if the coach and federation give me the chance to go to the Olympics once we win this game today, I’d be honored to be a part of that team.” pic.twitter.com/ZqQQIDvV2D

