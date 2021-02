Danilo Gallinari in fiducia a coach Lloyd Pierce contro Boston: “Posso giocare 48 minuti così”

Coach Lloyd Pierce degli Atlanta Hawks sapeva che Danilo Gallinari sarebbe stato caldo contro i Boston Celtics. Ma per essere sicuro, Pierce ha chiesto al Gallo se ce l’avrebbe fatta. E Gallinari ha risposto con la massima fiducia.

Dopo la gara, Pierce ha condiviso la loro conversazione dopo aver notato che Gallinari stava tirando benissimo da lontano.

Lloyd Pierce on Danilo Gallinari: "That first stretch, you see there’s something special going on, the only thing I asked him is ‘Can you keep going?’ He goes ‘I can go 48 right now, coach.’"

— Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) February 25, 2021