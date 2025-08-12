gallinari

Danilo Gallinari, la gioia dopo il titolo: “Le notti che mi fanno ancora lottare”

Roberto CaporilliLascia un Commento su Danilo Gallinari, la gioia dopo il titolo: “Le notti che mi fanno ancora lottare”

Danilo Gallinari ha conquistato il primo titolo della sua carriera vincendo (da MVP delle Finals) il campionato di Porto Rico con i Vaqueros de Bayamon.

Il Gallo ha espresso tutta la sua gioia con un post su Instagram.

Queste sono le notti che mi fanno amare questo sport.
Il motivo per cui, anno dopo anno, continuo a lottare.
Per cui mi rialzo sempre, anche quando le cose si fanno difficili.

È stata una stagione incredibile.

Grazie a un gruppo speciale.

E a tutti voi, che ci avete sostenuto in ogni momento. 🙏

Grazie di cuore.

Questa vittoria è di tutti noi.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Danilo Gallinari (@danilogallogallinari)

Gioia manifestata anche nelle tante stories che ritraggono i festeggiamenti. Il Gallo poi sta ricondividendo la congratulazioni che gli arrivano da più parti. Spiccano quelle dei compagni di nazionale Marco Spissu e Pippo Ricci che lo aspettano in azzurro per tentare l’impresa agli Europei.

Roberto Caporilli
