Danilo Gallinari: “L’Italia può giocarsela con la Serbia, io tornerò più forte di prima”

Ieri sera, prima della partita fra Italia e Gran Bretagna, Danilo Gallinari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Il Gallo era al Forum per assistere all’ultimo match casalingo dell’Italbasket, prima del trasferimento a Berlino per la fase finale, dove incroceremo la Serbia negli ottavi.

Queste le parole di Gallinari sul percorso degli Azzurri.

Ho seguito i ragazzi, abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto e tanta energia, così possiamo vincere con chiunque ma dobbiamo essere più costanti, abbiamo ancora dei black-out. Per preparare le partite non c’è molto tempo e anche le dinamiche interne fra i giocatori sono particolari. Peccato per il mio infortunio, stavo bene, ripenso all’Europeo del 2015 con un gruppo che stava ingranando, eravamo già maturi e avremmo potuto raccogliere qualcosa in più. Ho dei ricordi bellissimi di quella edizione, non bisogna pensare al passato ma questa è la settima estate che salto con la Nazionale. Quest’anno il livello è altissimo, siamo sfavoriti sulla carta ma con l’autostima si può fare.

L’ala dei Boston Celtics poi ha parlato anche del suo infortunio.

Per me non è un momento facile ma ne ho avuti diversi, ho già subito questo infortunio e so cosa mi aspetta. La prendo come un’occasione per migliorare, fra una settimana o dieci giorni verrò operato, non mollerò e tornerò più forte di prima.

Foto: FIBA