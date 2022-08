Danilo Gallinari, lo spaventoso fermoimmagine al momento dell’infortunio

Mentre si attendono notizie ufficiali sulle condizioni di Danilo Gallinari, sui social continuano a farsi ipotesi sull’entità dell’infortunio al ginocchio subito dall’azzurro contro la Georgia. Dalle prime parole del medico dell’Italbasket, sembra che il legamento crociato sinistro abbia retto. Resterebbe quindi da capire cosa è successo di preciso, e soprattutto se Gallinari potrà essere della squadra per Eurobasket 2022, che parte giovedì (venerdì per l’Italia).

Intanto sta però circolando un fermoimmagine ben poco rassicurante. Al momento dell’infortunio, durante il terzo tempo che ha portato poi allo stop, si vede il ginocchio di Gallinari assumere un aspetto innaturale.

Gallinari is likely out for the season pic.twitter.com/ZsE1o8Q9he — israel (@iohandles) August 27, 2022

Lo ripetiamo: non si sa ancora cosa Gallinari si sia fatto precisamente, né quanto dovrà star fuori. Il giocatore comunque ha mostrato attaccamento al gruppo azzurro, rimanendo negli spogliatoi per l’adunata di fine partita insieme ai compagni e facendo lo sforzo di stare in piedi.

Danilo Gallinari in the locker room congratulating his teammates while standing 🙏 pic.twitter.com/UporU2X0UE — 𝕯𝖊𝖚𝖈𝖊 (@FearDeuce) August 27, 2022