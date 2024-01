Danilo Gallinari non sta trovando spazio nemmeno ai Detroit Pistons

Dopo quasi un mese da spettatore a Washington, in seguito alla trade che lo ha portato ai Detroit Pistons ci si aspettava che Danilo Gallinari avrebbe trovato se non altro maggior spazio. Invece l’italiano ha finora disputato solo 2 partite su 6 da quando è a Detroit, che nonostante le ultime vittorie rimane la squadra col peggior record in NBA: 6-40.

Gallinari era rimasto a guardare nella prima partita utile per fare il suo debutto con i Pistons, salvo poi scendere in campo nelle due uscite successive, entrambe contro i Milwaukee Bucks. Nella prima il Gallo era stato uno dei meno peggio, almeno come plus/minus, mentre già nella seconda il suo minutaggio era sceso a 10′. Entrambe le partite sono state perse dai Pistons e l’italiano ha totalizzato 17 punti (8 nella prima, 9 nella seconda).

Da lì il Gallo è tornato ad essere uno spettatore non pagante: non è mai sceso in campo contro Charlotte, Washington e stanotte contro Oklahoma City. Bottino di Detroit: 2 vittorie, contro Hornets e Thunder (che tra l’altro sono primi in classifica ad Ovest). Difficile dire perché Monty Williams sembra aver già bocciato Gallinari: probabilmente perché i Pistons, che ormai considerano questa stagione come archiviata, preferiscono lavorare su profili più giovani e futuribili. L’azzurro compirà 36 anni il prossimo agosto, guadagna 6.8 milioni di dollari ma sarà free agent la prossima estate. Motivo per cui Detroit non ha probabilmente più di tanto voglia di investirci.

La trade deadline è fissata per il 9 febbraio, non è da escludere che alla fine Danilo Gallinari possa essere scambiato di nuovo. Se non accadrà, è facile pensare ad un buyout nei prossimi mesi e magari la firma per una contender fino al termine della stagione.