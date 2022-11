Danilo Gallinari parla di una possibile data per il ritorno in campo

Danilo Gallinari ha parlato a Il Circolo dei Mondiali, trasmissione sulla Rai dove era stato ospite anche martedì sera Gianmarco Pozzecco.

Ecco le parole del giocatore dei Boston Celtics e della Nazionale Italiana sul lavoro post infortunio, sul possibile rientro e sulla qualificazione ai Mondiali conquistata dai suoi compagni di squadra:

“Il recupero sta andando bene, ho ancora una lunga strada davanti però sta andando tutto molto bene, più veloce di quanto ci si aspettava. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che si sono conquistati il Mondiale, proveremo a portare a casa un bel risultato. La voglia di tornare è tantissima, soprattutto vedendo le prestazioni dei team, siamo forti; vedere i ragazzi giocare mentre sei in panchina è sempre molto difficile per un giocatore ma fa parte del percorso, mi auguro di tornare entro la fine della stagione”.

Prosegue Gallinari, con una inevitabile parentesi sui Mondiali di calcio, vista la trasmissione cui è stato ospite, in corso di svolgimento in Qatar:

“La popolarità del calcio in America sta aumentando, anche i ragazzi quando vengono a fare allenamento vogliono sapere del Mondiale. Credo sia nella top 5 degli sport più seguiti qui, anche gli stadi sono sempre pieni. Squadre preferite in questi Mondiali? Il Portogallo e poi mi piace molto anche il Belgio, ci punto da tanto ma non danno soddisfazioni (ride, ndr), è una squadra molto forte”.