Danilo Gallinari risponde ai critici: “Generazione perdente? Non ci siamo mai stati tutti…”

Danilo Gallinari ha parlato della sua ultima esperienza in azzurro, dicendo di aver rischiato di non essere convocato per l’Europeo.

Il Gallo, però, ha aggiunto altro a Il Corriere della Sera, anche alcune considerazioni riguardo il gruppo storico degli NBA. Un nucleo che negli anni è stato fortemente criticato per non aver raccolto risultati di rilievo nonostante una enorme quantità di talento. Secondo Gallinari, però, a quel gruppo è mancata continuità.

Molti criticano la nostra generazione per non aver vinto nessun titolo. Io rispondo chiedendo loro: in 13 anni, quante estati siamo riusciti a giocare insieme io, Belinelli e Bargnani? A me ne risultano solamente due. Se poi aggiungiamo alla lista compagni come Melli, Datome e Hackett la risposta è addirittura zero. Non si può creare un gruppo vincente senza continuità. L’unico vero rimpianto è l’Europeo 2015 con la fase finale a Lille, lì il podio era possibile.

[Foto: FIBA]