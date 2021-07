Danilo Gallinari sarà convocato per le Olimpiadi: chi gli lascerà il posto

Danilo Gallinari si unirà all’Italia per le Olimpiadi di Tokyo (qui il calendario delle partite del girone). La stella azzurra ha terminato la propria stagione NBA solo sabato notte, uscendo in Finale di Conference contro Milwaukee ed esprimendo subito il desiderio di partecipare agli eventuali Giochi. Giochi che, da eventuali, sono diventati reali con la vittoria di ieri sera sulla Serbia. In conferenza stampa Meo Sacchetti non aveva voluto parlare del Gallo, per non oscurare quanto fatto dai 12 Azzurri a Belgrado.

Passata qualche ora, però, sembra che la decisione sia stata presa, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Gallinari verrà convocato alle Olimpiadi, a lasciargli il posto dovrebbe essere uno tra Awudu Abass e Giampaolo Ricci.

Da valutare poi le posizioni di Luigi Datome e Marco Belinelli, che però sono in una situazione diversa. Il Gallo era infatti impossibilitato a partecipare al Preolimpico per “cause di forza maggiore”, a differenza dei due compagni che invece vi hanno esplicitamente rinunciato per scelta. Secondo la Gazzetta, né Datome né Belinelli verranno alla fine convocati. La deadline per presentare i 12 convocati alle Olimpiadi è fissata per domani, martedì 6 luglio, alle ore 12.

LEGGI ANCHE

Vasilije Micic svela perché ha giocato solo 14′ in Serbia-Italia