Danilo Gallinari si sblocca, ecco i primi punti con i Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks sembrano aver ingranato nelle ultime partite, arrivano da 3 vittorie consecutive di cui due molto larghe contro Philadelphia e Charlotte. Nell’ultima contro gli Hornets, Danilo Gallinari ha finalmente trovato i suoi primi punti con la nuova maglia, dopo le prime due gare a secco. L’azzurro, anche grazie al divario tradottosi nel +38 finale, ha avuto spazio: 15′ in cui ha potuto segnare 8 punti.

Il Gallo ha chiuso la sua gara con 8 punti, 2 rimbalzi, 1 palla persa ed 1 fallo commesso, tirando 2/4 dal campo, 0/1 da tre e 4/4 ai liberi. Il primo canestro dell’ex Pistons è stato un gioco da tre punti, realizzato da sotto subendo il fallo di Grant Williams nel terzo quarto.

Danilo's first Bucks bucket is an and-one! pic.twitter.com/wNDqzBskwM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 28, 2024