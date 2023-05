Danilo Gallinari spaventa l’Italia: “Mondiale? Dovrò parlarne coi Celtics”

Danilo Gallinari non ha giocato una singola partita in questa stagione, a causa dell’infortunio al crociato subito la scorsa estate mentre vestiva la maglia dell’Italbasket. Il Gallo ha saltato EuroBasket e poi tutta la sua prima stagione con i Boston Celtics, coi quali aveva firmato lo scorso luglio. In questi mesi la stella azzurra si è allenata per recuperare e in queste settimane ha seguito i compagni anche nelle trasferte per i Playoff, allenandosi sempre individualmente in palestra.

A quasi un anno dal brutto infortunio, è lecito però chiedersi se Gallinari potrà essere arruolato per la FIBA World Cup 2023 che vedrà l’Italbasket impegnata nelle Filippine a partire da fine agosto. Il Gallo ne ha parlato in un’intervista a The Athletic, non usando parole esattamente tranquillizzanti. Il giocatore ha detto di essere ancora “molto lontano” dal disputare una partita vera.

Il Mondiale? È qualcosa di cui, come ogni anno, dovrò parlare con la squadra per capire cosa fare. Sono ancora lontano dal poter giocare una vera partita, ho iniziato a fare qualche allenamento con contatto, ma niente di simile ad una vera partita.

Gallinari, che ad agosto compirà 35 anni, ha forse l’ultima chance di vincere qualcosa con gli Azzurri nel 2024: quando, si spera, l’Italia parteciperà alle Olimpiadi di Parigi.