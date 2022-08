Danilo Gallinari su Boston: “Voglio vincere l’anello con i Celtics!”

Danilo Gallinari, che ora è impegnato con l’Italia in vista degli Europei di settembre, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua prossima avventura con i Boston Celtics, la sua squadra del cuore in NBA.

“L’obiettivo è l’anello con Boston: nonostante i 14 anni che gioco negli Stati Uniti, sono ancora emozionato per questo nuovo capitolo della mia carriera. Fino a quando c’è quella sensazione, non voglio smettere. Ai Celtics sicuramente ci sono tante responsabilità e aspettative: i giovani però a Boston hanno già esperienza e lo hanno dimostrato, in più giocare in casa con quel pubblico è un grande vantaggio. Ho già parlato con molti nuovi compagni e con lo staff: non vedono l’ora di ricominciare, c’è grande entusiasmo. Alcuni sono già lì: io resto concentrato sulla maglia azzurra, poi inizierò a mettere la testa sui Celtics”.

Naturalmente non sarà semplice ma non dimentichiamoci che i biancoverdi sono appena arrivati alle Finals e hanno portato i Golden State Warriors a gara-6. Sicuramente l’aggiunta di Danilo Gallinari è sinonimo di esperienza per i Boston Celtics. Bisogna vedere se l’italiano sarà il pezzo mancante del puzzle che riporterà l’anello in Massachusetts.

Leggi anche: Danilo Gallinari sull’Italia: “Dobbiamo stupire, non siamo favoriti”