Danilo Gallinari sul Preolimpico: “Se sarà possibile, sarò sicuramente a disposizione della Nazionale”

Tra fine giugno e inizio luglio, l’Italia si giocherà le proprie carte per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo nel torneo Preolimpico di Belgrado, dove spera di avere a disposizione la miglior formazione possibile completa dei giocatori di Eurolega ma soprattutto NBA, cosa non scontata fino a pochi mesi fa quando sembrava che la stagione fosse destinata a proseguire fino ad agosto.

Danilo Gallinari, il giocatore di spicco della Nazionale, ha ancora una volta ribadito di voler essere al Preolimpico se gli Atlanta Hawks (e le condizioni fisiche) glielo permetteranno. Vista la situazione attuale, è improbabile che gli Hawks facciano un lungo cammino nei Playoff, che inizieranno il 22 maggio. Queste le parole del Gallo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

Non so quanto andremo avanti con gli Hawks, ma se possibile sarò sicuramente a disposizione della Nazionale. Poi, come ricordo sempre, bisogna valutare a fine stagione come stanno gambe e fisico. Se quelle ci sono, io ci sono di sicuro.