Danilo Gallinari sull’Italia: “Dobbiamo stupire, non siamo favoriti”

Danilo Gallinari, neo sposo e neo trentaquattrenne, ha parlato in esclusiva a Sky Sport degli obiettivi dell’Italia e di quello che potranno fare gli Azzurri a questi Europei che, per una parte, si giocheranno al Mediolanum Forum di Assago.

“C’è molto entusiasmo, anche se tutto è fatto con grande intensità e accelerando i tempi: essendoci pochi giorni e avendo tanti nuovi concetti da assimilare, ci siamo messi sotto con il lavoro. Dobbiamo essere bravi ad assimilare tutto prima dell’inizio dell’Europeo. Il “Poz”, oltre a capire tanto di pallacanestro, riesce anche a comunicare bene le sue idee”.

“Ci sono tante squadre molto forti, con tanti giocatori NBA. Dovremo stupire e fare quel qualcosa in più che magari non ci si aspetta da noi, ma che un gruppo come il nostro ha già fatto in passato e possiamo riprovarci”.

L’obiettivo dell’Italia è superare il girone milanese e poi fare il più possibile a Berlino. Non sarà per nulla semplice perché sarà un Europeo di un livello stratosferico. La Francia è fortissima, la Serbia è fortissima, la Lituania è molto forte, la Grecia è molto forte, la Spagna è forte, la Germania è forte e noi? Noi siamo forti.

Danilo Gallinari Italia