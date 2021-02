Danilo Gallinari supera quota 10.000 punti in NBA

Danilo Gallinari ha superato i 10.000 punti nella sua carriera NBA, arrivando a quota 10.004 grazie agli 11 segnati contro i Dallas Mavericks.

Di fatto l’unica soddisfazione della serata per il Gallo, vista la sconfitta dei suoi Atlanta Hawks per 118-117. Un match tutt’altro che positivo per l’azzurro che ha chiuso con 1/7 da tre e 2/12 dal campo, compreso l’errore sulla sirena che ha condannato la sua squadra al ko.

