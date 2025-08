Danilo Gallinari tornerà a giocare dopo il morso di uno squalo a Eleonora Boi?

Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie del cestista Danilo Gallinari, ha condiviso con La Gazzetta dello Sport il momento difficile vissuto recentemente, sottolineando quanto sia stato importante il sostegno reciproco in famiglia, ma anche la necessità di guardare avanti.

“Danilo mi ha subito incoraggiato, ha provato a essere forte. Però il trauma è stato grande anche per lui. Ora lo sto praticamente obbligando a tornare a giocare, hanno le finali e voglio che si concentri su quelle”.

Gallinari tra impegni familiari e obiettivi sportivi

Il racconto toccante mostra il lato più umano di una delle coppie più amate nel mondo del basket, che sta aspettando il terzo figlio. Dopo un evento traumatico che ha coinvolto Eleonora, è stato Danilo a supportarla emotivamente.

Ora, è lei a incoraggiarlo a tornare in campo per concentrarsi sulle finali di stagione in Porto Rico e poi sull’impegno in Nazionale con l’Italbasket che porterà all’Europeo. Un equilibrio tra vita privata e professionale che richiede forza, determinazione e grande complicità.

Queste parole di Eleonora Boi dimostrano non solo la solidità del rapporto con Gallinari, ma anche la consapevolezza del ruolo fondamentale che entrambi hanno nella carriera dell’altro.

Leggi anche: Eleonora Boi racconta il terribile incidente in mare: “La mia pelle si staccava”