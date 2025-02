Danny Ainge non sapeva che stava aiutando i Lakers nella trade per Luka Doncic

Sono passate oltre 48 ore dalla trade che ha portato Luka Doncic da Dallas ai Los Angeles Lakers, ma i retroscena di uno scambio storico continuano a susseguirsi. Dopo quelli rivelati sulle discussioni tra Nico Harrison e Rob Pelinka, GM rispettivamente di Mavs e Lakers, e sulle perplessità dei texani per lo stato di forma di Doncic, ESPN ha anche parlato del ruolo di Danny Ainge. In molti avevano infatti ironizzato su come Ainge, leggenda dei Boston Celtics, abbia in realtà aiutato i Lakers a prendere lo sloveno.

Dopo essere stato dirigente dei Celtics dal 2003 al 2021, oggi Ainge è infatti presidente degli Utah Jazz, proprio la terza squadra coinvolta nello scambio. I Jazz hanno fatto da facilitatori nello scambio, facendolo quadrare dal punto di vista salariale prendendosi Jalen Hood-Schifino e due scelte del secondo turno al Draft. Secondo ESPN però Danny Ainge sarebbe stato all’oscuro di parecchi dettagli fino a circa 30 minuti prima della conclusione dell’affare. In primis, non avrebbe saputo che nello scambio stavano rientrando anche Luka Doncic ed Anthony Davis.

La trattativa è stata tenuta segretissima da Harrison e Pelinka, tant’è che è circolata la notizia quando era praticamente ufficiale, senza nemmeno un piccolo rumors nei giorni precedenti. E così nemmeno Ainge sapeva nel dettaglio a cosa stesse partecipando, quando poi lo ha scoperto “era troppo tardi per tirarsi indietro”, ha scritto ESPN. “Tutto ciò che hanno ottenuto i Jazz a quel punto è stata un’ora aggiuntiva per digerire tutte le ramificazioni dello scambio prima di iniziare a comunicarlo all’esterno” si legge.